De 47-jarige Barry Croft, lid van een uiterst rechtse militie, is woensdag tot 19 jaar celstraf veroordeeld voor een plan om de Democratische gouverneur Gretchen Whitmer van Michigan te ontvoeren. Een ander lid van de militie, de 39-jarige Adam Fox, was dinsdag tot 16 jaar cel veroordeeld voor zijn betrokkenheid bij het beramen van de ontvoering in 2020.