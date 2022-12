De politie heeft woensdagochtend een 18-jarige Amsterdammer aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een incident met een explosief in Almere. Maandag 12 december werd rond 03.00 uur bij een woning aan de Paso Doblesingel in Almere Stad een explosief door het raam naar binnen gegooid. Het explosief ging niet af, waarom is onduidelijk.