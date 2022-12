Braziliaanse media zien president Bolsonaro naar VS vertrekken

Kort voor de linkse Luiz Inácio Lula da Silva weer aantreedt als president van Brazilië gonst het in de hoofdstad Brasilia van de geruchten over waarnaartoe de vertrekkende leider Jair Bolsonaro gaat. Er staat een vliegtuig van de luchtmacht voor hem klaar en zijn presidentiële Planalto-paleis is vrijwel leeggeruimd. Verscheidene media stellen dat van officiële zijde is bevestigd dat Bolsonaro met het vliegtuig naar de Verenigde Staten gaat, maar waar precies is nog een raadsel. Bovendien heeft Bolsonaro er met geen woord over gerept.