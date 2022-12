De oorlog deed de kleine zendingsgemeente van de Free Presbyterian Church in Odessa flink krimpen. Ds. Dmytro Levytskyi bleef echter op zijn post. Hij wil de naasten in nood helpen en de verspreiding van Gods Woord in Oekraïne voortzetten. De vraag naar Bijbels en gereformeerde lectuur houdt aan, ondanks de oorlog.