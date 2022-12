Politiechef: verdubbeld aantal ongevallen drugslabs is zorgelijk

Het afgelopen jaar zijn er veertien ernstige incidenten met drugslabs geweest; branden, explosies en er vielen drie doden. Dat is ruim het dubbele van een jaar eerder: in 2021 waren er zes van dit soort incidenten, een persoon kwam toen om bij zo’n gebeurtenis. Willem Woelders, bij de politie portefeuillehouder drugs, stelt die verdubbeling „zorgelijk” te vinden. „Niet alleen de veiligheid van de criminelen zelf, maar ook van omwonenden is in het geding”, zegt hij op de website van de politie.