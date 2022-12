Politie in Ghana waarschuwt tegen maken nieuwjaarsvoorspellingen

De politie in Ghana heeft religieuze leiders dinsdag in een officiële verklaring gewaarschuwd om tegen de traditie in geen negatieve nieuwjaarsvoorspellingen te maken. Volgens de politie leiden dit soort voorspellingen tot angst, onrust en dodelijke situaties onder de bevolking. „Het recht om vrijuit je geloof uit te oefenen, mag niet de rechten van anderen schenden”, zegt de politie volgens lokale media in de verklaring.