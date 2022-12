Russische buitenlandminister ziet VS als hoofdschuldige oorlog

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov ziet de Verenigde Staten als de grootste boosdoener van het conflict in Oekraïne. De VS zijn volgens hem bovendien de grootste begunstigde van de oorlog. „Het strategische doel van de VS en hun bondgenoten in de NAVO is een overwinning op Rusland op het slagveld om Rusland te verzwakken of zelfs te vernietigen”, zei Lavrov dinsdag in een interview bij het Russische staatspersbureau TASS. Washington zou ernaar streven de traditionele betrekkingen tussen Rusland en Europa te vernietigen.