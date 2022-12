Dwangsommen voor verhuurder levende kerststal

Bert’s Animal Verhuur uit het Gelderse Appeltern, verhuurder van levende kerststallen, moet 130.000 euro aan dwangsommen betalen aan de gemeente West Maas en Waal, waar Appeltern bij hoort. Het bedrijf heeft in de decembermaand zes keer een kerststal met levende dieren geleverd aan kerstmarkten in het hele land, terwijl dat verboden was. De gemeente beraadt zich op vervolgstappen tegen het bedrijf en onderzoekt of bestuursdwang mogelijk is, aldus een verklaring dinsdag.