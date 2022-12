Wanneer een vader of moeder met kleine kinderen overlijdt heeft dat veel impact. In Malawi nog meer dan in Nederland.

Daar draagt een vader zijn kennis en kunde rond landbouw over aan zijn zonen. Wanneer hij sterft als zij jong zijn, moeten ze zelf maar uitzoeken hoe ze akkers bebouwen. „Helaas mislukt dat nog weleens”, vertelt Bo Teerling.