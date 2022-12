Southwest Airlines behoorde dinsdag tot de verliezers op de aandelenbeurzen in New York. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij verklaarde de komende dagen met een zeer gereduceerde capaciteit te zullen vliegen vanwege de extreme weersomstandigheden in grote delen van het land. Southwest schrapte afgelopen weekend en op maandag al duizenden vluchten door het winterweer.