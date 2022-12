Het Russische ministerie van Defensie zegt dat er successen zijn geboekt bij gevechten tussen het Russische en het Oekraïense leger. Rond de stad Donetsk en in de regio Loehansk zegt het leger meerdere aanvallen te hebben afgeslagen. Daarbij zouden zestig Oekraïense soldaten zijn gedood in Donetsk en in de nabijgelegen regio Loehansk dertig.