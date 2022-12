Consumenten hebben de afgelopen kerstdagen vaker betaald met een betaalpas in fysieke winkels dan in het pre-coronajaar 2019. Dat meldt de Betaalvereniging Nederland. Op zondag eerste kerstdag van dit jaar werd ongeveer 20 procent vaker betaald met een pinpas of creditcard dan op eerste kerstdag van 2019. Daarmee was een totaalbedrag van ongeveer 105 miljoen euro gemoeid.