Politie Rio vermoedt verband verdwenen Nederlandse en drugsbende

De politie in de Braziliaanse stad Rio de Janeiro onderzoekt een mogelijk verband tussen de verdwijning eerder deze maand van een 36-jarige Nederlandse en een drugsbende uit de beruchte krottenwijken in het noorden van de stad, bekend als het Complexo da Pedreira. De uit Amsterdam afkomstige Britt Blom, die al 14 jaar in Brazilië woont, heeft 10 december haar woning in de noordelijke voorstad São João de Meriti verlaten om naar een feest te gaan, maar is daar nooit aangekomen. Ze is volgens Braziliaanse media door een vriend als vermist opgegeven. De politie heeft voor zover bekend nog steeds geen spoor van haar gevonden.