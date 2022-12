Tien jonge koeien hebben maandag een brand in een loods in Follega overleefd. Ze zijn lichtgewond geraakt en verzorgd door een veearts. De dieren stonden in een zogenoemde agrarische loods in de Friese plaats waar eerder op de middag brand uitbrak. Brandweerkorpsen uit omliggende plaatsen Joure, Heerenveen, Sint Nicolaasga, Echten en Lemmer kwamen ter plaatse om de brand te bestrijden.