Oud-minister-president van de Nederlandse Antillen en oud-minister van Curaçao Suzy Camelia-Römer is het met koning Willem-Alexander eens „dat niemand van nu persoonlijk schuld draagt voor de slavernij”, zoals de koning zondag stelde in zijn kersttoespraak. „Wat ik wel mis in de toespraak is, hoe we concreet te werk gaan om de gevolgen van slavernij die er vandaag de dag nog zijn aan te pakken.”