Explosief in Herkingen onschadelijk gemaakt

In het Zuid-Hollandse Herkingen is zondagmiddag aan de Galgeweg een explosief gevonden. Dat lag ergens in de bosjes langs een fietspad en werd opgemerkt door een voorbijganger die daar met zijn hond liep, meldt een woordvoerster van de politie. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) kwam ter plaatse om onderzoek te doen en heeft het explosief onschadelijk gemaakt. De politie riep mensen op uit de buurt te blijven en hulpdiensten de ruimte te geven.