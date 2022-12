Tientallen studenten slapen niet thuis na brand in meterkast

Tientallen bewoners van een studentenflat aan de Slotermeerlaan in Amsterdam Nieuw-West zullen kerstavond niet thuis doorbrengen vanwege een brand die zaterdag uitbrak in een meterkast. Vanwege rook- en roetschade zullen ongeveer veertig studenten elders worden opgevangen. In totaal zijn er tweehonderd studentenwoningen in de flat, maar vanwege de feestdagen zouden veel bewoners het weekend al elders doorbrengen, aldus een woordvoerster van de brandweer.