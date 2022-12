De 20-jarige Syrische man die wordt verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag in het Limburgse Stein blijft twee weken langer vastzitten. Dat bepaalde de rechter-commissaris zaterdag. De verdachte werd woensdagavond opgepakt, samen met zijn 22-jarige broer. Die is vrijdagavond vrijgelaten en is geen verdachte meer.