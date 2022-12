Twitter schakelt toepassing voor zelfmoordpreventie tijdelijk uit

Twitter heeft een toepassing verwijderd die gebruikers in sommige situaties wees op de mogelijkheid een hulplijn voor zelfmoordpreventie te bellen. Ingewijden zeggen tegen persbureau Reuters dat Twitter-eigenaar Elon Musk hier hoogstpersoonlijk opdracht toe heeft gegeven. Twitter zelf laat weten dat de functie, beter bekend als #ThereIsHelp, slechts tijdelijk uit de lucht is vanwege onderhoud aan het platform. Volgende week zou de toepassing, die al zo’n vijf jaar bestaat en inmiddels in meer dan dertig landen werkt, weer moeten terugkeren.