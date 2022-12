Twee doden na eenzijdig ongeval Oosterwolde, bestuurder gewond

Twee mensen zijn overleden door een ongeluk in de nacht van vrijdag op zaterdag op de Weper (N919) nabij Oosterwolde in Friesland. Het gaat om een 27-jarige man uit Steenwijkerland (Overijssel) en een 26-jarige man uit Veendam (Groningen). Zij zaten in een auto die in een bocht tegen een boom tot stilstand kwam. De bestuurder van de auto, een 32-jarige man uit Oosterwolde (Friesland), is gewond overgebracht naar het ziekenhuis, meldt de politie zaterdagochtend.