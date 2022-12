Kabinet: fusie ‘vitale’ bedrijven mag pas na veiligheidstoets

Chipsfabrikanten of bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de watervoorziening of het betalingsverkeer, moeten binnenkort eventuele plannen voor een fusie, overname of investering vooraf melden. Het Bureau Toetsing Investeringen (BTI) van het ministerie van Economische Zaken beoordeelt vervolgens of er een risico ontstaat voor de nationale veiligheid. Als uit de toets risico’s naar voren komen, kan de overheid voorwaarden verbinden aan de voorgenomen fusie of overname en in het uiterste geval een streep zetten door de plannen.