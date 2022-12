Zorgtechnologiebedrijf Philips is vrijdag bovenaan geëindigd op de aandelenbeurs in Amsterdam, die met een voorzichtige dagwinst het extra lange kerstweekend in is gegaan. Een dag eerder verloor de AEX net zoals andere graadmeters op Europese beurzen nog fors. Dat kwam door zorgen over mogelijke extra renteverhogingen in de Verenigde Staten, waar de economie harder bleek te zijn gegroeid dan eerder geraamd.