De Koerdische gemeenschap in Frankrijk is het doelwit geweest van een gruwelijke aanval in het hart van Parijs. Dat zei president Emmanuel Macron vrijdag nadat een 69-jarige Fransman drie mensen van Koerdische komaf had doodgeschoten in de Franse hoofdstad. Frankrijk gaat de beveiliging opschroeven op plekken waar deze gemeenschap bijeenkomt.