Een Russische oppositiepoliticus zegt president Vladimir Poetin aan te klagen omdat hij donderdag het woord ‘oorlog’ heeft gebruikt over het conflict in Oekraïne. Sinds Rusland het buurland binnenviel in februari is het verboden om het over een oorlog te hebben. Moskou spreekt zelf steevast over een ‘speciale militaire operatie’. Voor zover bekend is het de eerste keer dat Poetin de situatie als oorlog omschreef.