Philips en ArcelorMittal aan kop in vlakke AEX-index

Zorgtechnologieconcern Philips en staalfabrikant ArcelorMittal gingen vrijdag aan kop in de AEX-index op het Damrak, die weinig beweging liet zien. De stemming op de beurs bleef voorzichtig na de flinke verliesbeurt een dag eerder. Beter dan verwachte cijfers over de Amerikaanse economie en de arbeidsmarkt wakkerden donderdag de vrees aan dat de Federal Reserve de rente in de Verenigde Staten tot ver in het nieuwe jaar zal blijven verhogen.