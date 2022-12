De winsten van niet-financiële ondernemingen waren in het derde kwartaal flink hoger dan in dezelfde periode vorig jaar, laat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) weten. Het statistiekbureau becijferde een totale brutowinst van 84,5 miljard euro, wat 9 miljard euro meer is dan in de zomer van 2021. Sinds het CBS in 1999 begon met het bijhouden van dit cijfer was de winst van niet-financiële bedrijven nog nooit zo hoog.