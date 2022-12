Het bloedbad dat in april werd ontdekt in het Oekraïense Boetsja, werd deels aangericht door een eenheid van Russische parachutisten. The New York Times concludeert dat na ruim acht maanden onderzoek. In mei van dit jaar publiceerde de Amerikaanse krant al video’s die bewezen dat Russische paratroepers betrokken waren bij de executies, maar details ontbraken toen nog.