Bonden, werkgevers en fondsen blij met instemming pensioenwet

Vakbonden, werkgevers en pensioenfondsen zijn verheugd dat de Tweede Kamer heeft ingestemd met de nieuwe pensioenwet. „Dit is goed nieuws. Er is weer een grote stap gezet op weg naar een nieuw pensioenstelsel. De Tweede Kamerleden hebben het wetsvoorstel met grote zorgvuldigheid behandeld en dat verdient het ook”, zegt FNV-voorzitter Tuur Elzinga bijvoorbeeld in een eerste reactie. Seniorenorganisaties vinden de wet echter niet goed genoeg.