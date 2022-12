Het budget van het Nederlands-Surinaamse samenwerkingsprogramma Makandra is verhoogd van 6 naar 10 miljoen euro. Dat hebben de Nederlandse minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind en zijn Surinaamse collega Kenneth Amoksi donderdagmiddag benadrukt. Premier Mark Rutte had bij zijn bezoek in september aan Suriname al extra geld aangekondigd.