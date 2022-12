Extreem winterweer zorgt voor ernstige problemen voor het vlieg- en reisverkeer in de Verenigde Staten. Door zware sneeuwval, sneeuwstormen en bittere kou in grote delen van het land zijn al meer dan 1500 vluchten geannuleerd. Tijdens de kerstperiode is het erg druk met miljoenen mensen die op reis gaan om familie of vrienden te bezoeken.