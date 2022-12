Slavernij-excuses in wet: meeste partijen zijn er nog niet uit

De meeste grote partijen in de Tweede Kamer zijn er nog niet uit of ze de excuses voor het slavernijverleden die Mark Rutte maandag uitsprak ook willen verankeren in een wet. GroenLinks en ChristenUnie willen eerst in gesprek met belanghebbenden voordat ze een standpunt innemen. SP en D66 zijn van plan hun positie te bepalen na het kerstreces. De VVD heeft zich al wel uitgesproken en ziet de toegevoegde waarde er niet van in om de excuses ook op te nemen in een wet.