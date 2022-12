De Japanse regering gaat de levensduur van bestaande kernreactoren verder verlengen dan de huidige limiet van zestig jaar. Een adviespanel van premier Fumio Kishida heeft daar goedkeuring voor gegeven. Vanwege de sterk gestegen energieprijzen door de oorlog in Oekraïne maakt kernenergie een comeback in Japan, net als elders in de wereld.