Een speciale eenheid van de politie heeft woensdagavond twee mensen aangehouden in een woning in het Limburgse dorp Stein. De twee zitten vast voor verhoor, zei een woordvoerder van de politie naar aanleiding van berichtgeving in Dagblad de Limburger donderdag. Waarvan de aangehouden mensen verdacht worden, wilde hij niet zeggen.