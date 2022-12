Chipfabrikant Micron daalt op terughoudend Wall Street

Micron Technology behoorde donderdag tot de dalers op de aandelenbeurzen in New York na tegenvallende resultaten. De Amerikaanse fabrikant van geheugenchips dook in het afgelopen kwartaal in de rode cijfers en kondigde aan het personeelsbestand in 2023 met zo’n 10 procent te verminderen. Het bedrijf heeft ongeveer 48.000 medewerkers. Ook schrapt het bedrijf de bonussen en worden de salarissen van het management verlaagd. Het aandeel verloor 3,3 procent.