Een 40-jarige man is donderdag door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot 2,5 jaar cel en tbs met voorwaarden voor het omduwen van de ladder van een glazenwasser. Het slachtoffer viel hierdoor meters naar beneden, brak diverse botten, verloor het zicht in een van zijn ogen volledig en in zijn andere oog deels en moest langdurig revalideren.