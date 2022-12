Nijmegen: overlastbuurten in beeld voor vuurwerkvrij oudjaar

Nijmegen brengt samen met de politie en jongerenwerkers in beeld in welke buurten mogelijk overlast te verwachten is tijdens de jaarwisseling, die in de stad vuurwerkvrij moet verlopen. Nijmegen heeft namelijk al sinds 2020 een algeheel vuurwerkverbod. Op sommige overlastlocaties zal tijdens de jaarwisseling extra politietoezicht zijn, zegt een woordvoerder. Er is ook een speciaal gemeentelijk telefoonnummer waarop mensen vuurwerkoverlast kunnen melden.