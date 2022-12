De Europese gasprijs is donderdag verder weggezakt en nadert het niveau van 90 euro per megawattuur. De prijs van de brandstof daalt al vijf dagen op rij vanwege het warmere weer in grote delen van Europa, dat naar verwachting tot in het nieuwe jaar zal aanhouden. De vraag naar gas neemt daardoor af, waardoor de voorraden op peil blijven.