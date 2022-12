De A7 tussen Heerenveen en Groningen is in beide richtingen afgesloten vanwege een kraanwagen die in brand staat ter hoogte van het Friese dorp Frieschepalen. De brandweer is bezig het vuur te blussen. Omdat de banden van de kraanwagen mogelijk kunnen ontploffen is uit veiligheidsredenen besloten de A7 dicht te doen tussen afrit Drachten-Centrum en afrit Frieschepalen. Naar verwachting is de weg rond 11.00 uur weer open.