Bij een bedrijf op de Maasvlakte is aan het begin van de nacht brand uitgebroken in een leidingsysteem met daarin een dieselachtige stof. De leiding is dichtgedraaid en de brandweer laat de stof gecontroleerd opbranden. Daarbij worden waterkanonnen ingezet om de installatie koel te houden, meldt de veiligheidsregio. Ook een drone wordt ingezet om de situatie goed in de gaten te kunnen houden.