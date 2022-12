Streefcijfers voor migratie zijn mogelijk en kunnen ook helpen in het migratiebeleid, maar nauwelijks als het gaat om asielzoekers. Dat staat in een advies van de Adviesraad Migratie. Zo’n richtgetal zou vooral kunnen helpen voor arbeidsmigratie. Die groep mensen is bovendien dubbel zo groot (24 procent van het totaal) als de groep asielzoekers (12 procent).