Surinaamse commissie wil ook reparatiecommissie in Nederland

Als het aan Armand Zunder en zijn Nationale Reparatie Commissie (NRC) ligt, komt er in Nederland een vergelijkbare commissie die zich bezighoudt met het slavernijverleden en de excuses en de herstelbetalingen die daar in zijn ogen bij horen. Dat is voor hem een logische volgende stap om daarmee ook de vele Surinamers in Nederland te bereiken. Dat zei hij woensdag op een door de commissie georganiseerde persbriefing in zijn kantoor in Paramaribo.