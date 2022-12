D66 en CU willen dat minister winst mondkapjesdeal terughaalt

De mondkapjesdeal tussen het ministerie van Volksgezondheid en Sywert van Lienden is een „deal die er nooit had moeten komen”, vindt D66-Kamerlid Wieke Paulusma. „Een groep mannen is gillend rijk geworden”, terwijl ze de schijn ophielden zonder winstoogmerk te werken. Minister Conny Helder (Langdurige Zorg) moet wat coalitiepartij D66 betreft „alles op alles zetten” om het „belastinggeld dat door het afvoerputje van deze deal gespoeld is, terug te vorderen.”