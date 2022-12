Een 50-jarige man uit Elsloo is woensdagmiddag om het leven gekomen door een verkeersongeval in Elsloo (Limburg). Volgens de politie reed de bestuurder van een auto vermoedelijk het trottoir van de Jurgensstraat op, waar hij een voetganger raakte. De voetganger raakte zo ernstig gewond, dat hij ter plaatse overleed. De automobilist is aangehouden en meegenomen voor verhoor.