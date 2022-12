VVD kijkt met wrang gevoel terug op schadelijke mondkapjesdeal

VVD-Kamerlid Judith Tielen kijkt met een „wrang gevoel” terug op de „schadelijke” mondkapjesdeal tussen het ministerie van VWS en Sywert van Lienden. Ze wil dat er voortaan in inkoopcontracten crisisclausules worden opgenomen om „crisisgieren” de pas af te snijden in tijden van schaarste. Via een dergelijke clausule zou een deal moeten kunnen worden ontbonden en het uitgegeven geld worden teruggevorderd, stelde Tielen voor tijdens het Kamerdebat over de mondkapjesdeal.