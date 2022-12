DENK zegt dat mondkapjesdeal er zonder De Jonge nooit was gekomen

Naast de PVV, vinden ook Groep Van Haga en DENK dat minister Conny Helder (Langdurige Zorg) moet opstappen, omdat zij nu politiek verantwoordelijk is voor de nasleep van de mondkapjesdeal met Sywert van Lienden. Volgens Farid Azarkan (DENK) was de deal er nooit gekomen als voormalig minister Hugo de Jonge destijds geen minister van Volksgezondheid was geweest. „Het is de duurste vriendendienst ooit van de ene CDA’er voor een andere CDA’er”, zei Azarkan in het Kamerdebat over de deal. Hij vindt dat De Jonge uit eigen beweging moet opstappen.