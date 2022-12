Grote bedrijven in Nederland verwachten volgend jaar een flinke hap uit hun winst als gevolg van de hoge energieprijzen en inflatie. Consumenten blijven die pijn ook voelen, want de meeste ondernemingen denken de gestegen kosten deels of volledig door te kunnen berekenen aan hun klanten. Dat meldt ING op basis van een enquête onder topbestuurders van grote bedrijven.