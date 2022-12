Japanse banken zijn woensdag overwegend met winsten de handel uitgegaan op de aandelenbeurs in Tokio, maar over de volle breedte sloot de beurs de handelsdag opnieuw af met verlies. Beleggers verwerken nog altijd de aanpassing in het beleid van de centrale bank van Japan, die bepaalde dat de rente op staatsobligaties sterker mag oplopen dan voorheen.