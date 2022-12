De Oekraïense president Volodimir Zelenski wordt woensdag in Washington verwacht. Hij spreekt met president Joe Biden in het Witte Huis en zal in het parlementsgebouw Capitool onder meer politieke leiders ontmoeten, melden nieuwszender CNN en andere Amerikaanse media. Het bezoek valt samen met het plan van Biden om Oekraïne uiterst moderne Patriot-luchtverdedigingssystemen te leveren.