De ramen in de wijk Bosselaar Zuid in het Brabantse Zevenbergen mogen weer open en de ventilatie mag weer aan. De gemeente Moerdijk meldt dat de GGD dat dinsdag heeft geadviseerd. Afgelopen donderdag ontstond in een aantal loodsen in de wijk een brand, waardoor asbest vrijkwam. Sindsdien is de gemeente bezig met het schoonmaken van de wijk.