„Hoe wilt u betalen: met of zonder bonnetje?”, vraagt de secretaresse van de medisch specialist die mij zojuist heeft onderzocht. Zonder bonnetje zou mij als particuliere patiënt goed uitkomen, want dan kost het consult geen 150, maar 130 euro. Maar voor de dokter is het nog voordeliger, want die betaalt er dan geen belasting over.